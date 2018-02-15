مدير الدفاع المدني بنجران يقلد العميد الشمراني رتبته الجديدة

راشد آل شريه(صدى):

قلد مدير الدفاع المدني بمنطقة نجران اللواء غازي بن غرم الله الغامدي في مكتبه اليوم، مساعد مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد علي بن محمد الشمراني رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.

وهنأ اللواء الغامدي العميد الشمراني بهذه الترقية، متمنياً له مزيداً من التوفيق في حياته العملية وأن تكون الترقية دافعاً له لبذل المزيد من العطاء.

وعبر العميد الشمراني من جهته عن سعادته بهذه الترقية، سائلاً الله أن يوفقه وأن يكون عند حسن الظن به لخدمة الدين ثم الملك والوطن