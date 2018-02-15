للبيع.. 10 آلاف درهم مقابل رضيعة بدبي

دبي(صدى):

لجأت امرأة أفريقية بالإمارات، إلى عرض رضيعتها البالغة أسبوعين من العمر، مقابل 10 آلاف درهم، بمساعدة امرأة ثانية، بعدما أنجبتها بطريقة غير شرعية.

وأعدت شرطة دبي، كميناً للمرأة بعد ورود بلاغ لها بشأنها، وبالفعل توجهت إحدى عناصر الشرطة النسائية إلى مكان محدد في مواقف مركز البستان التجاري؛ للتفاوض مع المرأة التي وافقت على البيع، ومن ثم تم إلقاء القبض عليها.

واعترفت المتهمة، بأنها قدمت إلى الدولة منذ خمس سنوات، وعملت لدى أسرة مواطنة في إمارة أبو ظبي لمدة 10 أشهر، ثم هربت وعملت في أكثر من مكان حتى أرشدتها صديقتها بأن هناك شخصاً يريد أن تعمل في أسرة خليجية مقابل 2000 درهم شهرياً.

وتابعت المرأة، أن الشخص أخذها إلى شقة ودخل معها في علاقة غير شرعية، ومنعها من الخروج، إلا أنه بعد 10 أيام اصطحبها إلى أحد الشوارع، وأعطاها 500 درهم وتركها، ثم اكتشفت حملها بعد شهر من الواقعة.

وأضافت المرأة أنها وضعت طفلتها في إمارة عجمان، بمساعدة صديقتها وهي المتهمة الثانية، وامرأة أخرى موجودة خارج الدولة، ثم اتصلت بوالد الطفلة وطلبت منه توفير مصروفلها.