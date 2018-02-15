فيلم Fifty Shades Freed يواصل نجاحه محققا 137 دولار في شباك التذاكر العالمي

أماني الغامدي(صدى):

حقق الفيلم الرومانسي Fifty Shades Freed إيرادات بلغت 137 مليون دولار أمريكي في شباك التذاكر العالمي، وذلك خلال أسبوع عرضه الأول، بعد عرضه في أكثر من 3.768 دار عرض سينمائي حول العالم، منذ طرحه يوم الجمعة الموافق 9 فبراير 2018.

الفيلم ينتمي لفئة الإثارة الرومانسية، وهو من إنتاج شركة الإنتاج الأمريكية يونيفيرسال، حيث بلغت تكلفة إنتاجه 55 مليون دولار.

قصة الفيلم تدور في إطار من الإثارة والتشويق، بعد زواج كريستيان جراى و ” أناستازيا ” ، تعتقد ” آنا ” أنها اتخذت خطوة للأمام للوصول للاستقرار بعد أن أصبحت السيدة ” جراى ” ، لكن التهديدات الجديدة يمكن أن تعرض نهايتها السعيدة للخطر بطرق غير متوقعة.

و الفيلم من بطولة عدد من النجوم أبرزهم أريل كيبيل، جايمى دورنان، داكوتا جونسون، تيلور هوشلين، ماكس مارتينى، ريتا أورا، و إعداد وتأليف نياول ليونارد، وايه ال جيمس اقتباسًا عن روايتها، وإخراج جايمس فولى.