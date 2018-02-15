جيرارد: أهداف صلاح تثير حماس الجماهير حول العالم

ماجد محمد(صدى):

أشاد أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي السابق ستيفن جيرارد، بهدف المحترف المصري في صفوف النادي محمد صلاح في شباك بورتو البرتغالي خلال مباراة أمس في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأكد ” جيرارد ” أن هدف صلاح في شباك بورتو من نوعية الأهداف التي تثير حماس الجماهير حول العالم، قائلًا ” لو أن ميسي سجل هدفًا مثل الهدف الذي أحرزه صلاح في بورتو لجن جنون العالم “.

وأوضح أن ليفربول قدم شوطًا رائعًا خاصة بعد تسجيل صلاح الهدف الثاني للنادي بعد مراوغة الحارس إثر ارتداد من قائم بورتو في الدقيقة الـ30، قائلًا ” لقد شاهدنا لحظات من التألق قدمها صلاح في هذا الهدف “.

ويتمتع ” صلاح ” بشعبية جماهيرية كبيرة من قبل جماهير الدوري الإنجليزية، بسبب تألقه وأهدافه الرائعة خلال الدوري مع فريقه ليفربول.

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