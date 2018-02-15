بالصور.. قرود بجامعة بيشة تثير خوف الطالبات
أظهر مواطنون تذمرهم الشديد جرّاء تسلل القرود المتكرر إلى حرم مبنى جامعة بيشة فرع بلقرن، وهو ما تسبب في إثارة الذعر والخوف بين الطالبات.
وقال أولياء أمور الطالبات: ” تسلّل تلك الحيوانات إلى مباني الجامعة وتجولها في ميادينها يثير الذعر والخوف بين الطالبات ” ، مشيرين إلى أن خطورتها بدأت منذ انطلاق الدراسة وتستمر بوجودها في أروقة الجامعة حتى هذه الأيام.
وكان المتحدث باسم جامعة بيشة الدكتور محمد يحيى آل عجيم، أوضح في وقت سابق، أن كلية البنات في بلقرن تقع في منطقة جبلية، وتتكاثر فيها الكلاب والقرود كما في مرتفعات السروات كافة، مؤكدًا أن العمادة في كليات بلقرن تواصلت مع بلدية بلقرن، وقامت مشكورة بما استطاعت القيام به.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42858 ] نشر منذ 2 ساعتين
اهلكوهن لايهلكن أحد البنات عندها لاينفع الندم ,,
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2144 ] نشر منذ 56 دقيقة
ذابحها الجوع ..تدور شي تاكلة
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 53 دقيقة
حطولهن سم في الاكل , وراح يتساقطون واحد واحد ,,,