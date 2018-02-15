عصير الكزبرة وصفة سحرية لتنظيف الكلى

متابعات(صدى):

تُعد الكزبرة الخضراء من الخضراوات المفيدة التي يمكنك استخدامها لتنظيف الكليتين بطريقة صحية، وذلك من خلال شربها كعصير.

كما أن الكزبرة الخضراء لها العديد من الفوائد الصحية منها: تقليل التهاب الجلد، خفض مستويات الكولسترول، وعلاج فعال للفطريات والأكزيما، وعلاج الإسهال والقيء والغثيان، كما أنها تُنظم ضغط الدم، وتعالج قرحة الفم وغيرها.

لذلك نقدم لك طريقة عمل عصير الكزبرة الخضراء لتنظيف الكليتين وهي :

فقط احضري كزبرة خضراء، وليمون، وماء

طريقة عمل عصير الكزبرة لتنظيف الكلى:

1- اغسل الكزبرة جيداً بالماء .

2- قطع الليمون وضعه في وعاء وصب الماء عليه ثم ضع الكزبرة بعد تقطيعها، وأغلى الخليط على النار لمدة 15 دقيقة، واتركه يبرد ثم اشربه.