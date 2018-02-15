حساب المواطن يؤكد إمكانية الصرف بأثر رجعي ويشترط الراتب الكامل

نايف السالم(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، أن التسجيل للاستفادة من الدعم الحكومي يشترط الإفصاح عن الراتب الإجمالي شاملًا البدلات قبل أي حسومات ودون تضمين خصم نسبة استقطاع جهة الدخل سواء من التأمينات أو التقاعد.

ورد البرنامج على حسابه الرسمي على ” تويتر ” على تساؤلات المواطنين حول عدم نزول الدفعة الثالثة بهم، مؤكدًا أن عدم نزول الدفعة الثالثة لبعض المواطنين يعني وجود تغير في البيانات أدى إلى عدم استحقاق هذه الدفعة.

وأوضح أنه في حال الاعتراض على نتيجة الاستحقاق يمكن تقديم شكوى بعد مرور 5 أيام من تاريخ إيداع الدفعة، مشيرًا إلى إمكانية صرف الدعم بأثر رجعي للمواطنين مستحقي الدعم الذين لاحظوا تغييرًا في المبالغ المودعة في حساباتهم.

وجاءت هذه التصريحات ردًا على استفسارات المواطنين وتساؤلاتهم بشأن الدعم الحكومي على صفحة خدمة العملاء المخصصة للاستفسارات، وذلك قبل موعد إيداع الدفعة الرابهعة للمتسحقين.