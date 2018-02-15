البيئة تستكمال الرفوعات المساحية لمتنزه وثيلان بالخرج

سعيد العجل(صدى):

كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الأراضي والمساحة المهندس صالح اللحيدان عن استكمال الرفوعات المساحيه لمتنزه وادي وثيلان بمحافظة الخرج في منطقة الرياض على مساحة خمسة وعشرين مليون م٢.

وبين اللحيدان أن المتنزه الذي تنوي الوزارة تطويره ضمن مبادرة تطوير المتنزهات الوطنية في مبادرات التحول الوطني ٢٠٢٠، يضم مقومات طبيعية متنوعة، وسيكون المتنزه عند استكماله رافدا لمتنزهات منطقة الرياض التي يبلغ عددها ١٨ متنزها مثل متنزه الغاط الوطني ومتنزه سعد ومتنزه الزلفي وغيرها من المتنزهات الهامة.

يشار إلى أن مبادرة تطوير المتنزهات ضمن مبادرات التحول الوطني ٢٠٢٠ تسعى إلى تطوير عدد من المتنزهات الوطنية تبلغ ١٠٠متنزه وطني، وتم التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية لدراستها واقتراح سبل تطويرها .