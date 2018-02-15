” عميل FBI ” سابق يبكي أسفا على مجزرة مدرسة فلوريدا

فلوريدا(صدى):

بكى ” فيل مودد ” ، عميل FBI السابق ومحلل قناة CNN، لشؤون الإرهاب، على الهواء مباشرة باكيًا، وذلك وهو يعلق على حادثة مجزرة المدرسة بـ ” فلوريدا ” .

وتساءل المحلل، وهو يسرد التفاصيل مع المذيع ” وولف بليترز ” ، بغرفة التحليل: ” لا نستطيع أن نقرّ في هذا البلد، أننا لا نقبل هذا؟ ” .

يُذكر أن قام شاب، يبلغ من العمر 17 عام، بقتل 17 شخصًا على الأقل، بمدرسة ثانوية، في جنوب شرق فلوريدا، في عملية إطلاق نار، هي من بين الأسوأ منذ 25 عاماً في الولايات المتحدة، وقد تم القبض على مطلق النار الذي تبين أنه نيكولاوس كروز، المولود في سبتمبر 1998، الذي طُرد من نفس المدرسة.