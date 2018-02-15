مؤمن زكريا عن إشادة ” آل الشيخ ” : فخر كبير

نواف السالم(صدى):

أكد اللاعب المصري المعار إلى صفوف النادي الأهلي، مؤمن زكريا، أن إشادة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العانة للرياضة، به بمثابة فخر كبير آخر؛ لكونها تأتي من المسؤول عن الرياضة في المملكة.

وأضاف ” زكريا ” ، خلال تصريحاته لبرنامج ” الحريف ” ، أنه سيركز مع الفريق بشكل كبير خلال الفترة المقبلة؛ لتحقيق الفوز في الـ9 مباريات القادمة، ومن ثم الحصول على بطولتي الدوري والكأس.

وشدد على أن اللاعبون المصريون الذين انتقلوا مؤخراً لأندية المملكة، يشعرون بأنهم في بلدهم الثانية؛ لذلك ينسجموا سريعاً.