بالفيديو.. المولد يستعد للمشاركة مع ليفانتي

نواف السالم(صدى):

استعد اللاعب فهد المولد للمشاركة في المباريات القادمة مع ناديه الجديد ليفانتي الإسباني، وذلك من خلال العديد من التدريبات.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفانتي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” فيديو لتدريبات المولد مع زملائه في الفريق، والتي كانت تهدف إلى رفع مستوى اللياقة البدنية للاعبين.

وكان فهد المولد قد انضم إلى صفوف ليفانتي على سبيل الإعارة من صفوف نادي الاتحاد، في صفقة احتراف الـ9 لاعبين في الدوري الإسباني.

وجدير بالذكر أنه غاب المولد عن المباريات الأخيرة لنادي ليفانتي في الدوري الإسباني، والتي من أبرزها عدم تواجده في مباراة ريال مدريد والتي انتهت بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق.