التعرض لحمام بخار الماء لفترات طويلة يقضي علي بشرتك

نورة الشهري(صدى):

تقوم بعض الفتيات بعمل حمام بخار بمراكز التجميل المختلفة بغرض تنظيف البشرة من الحبوب وتوسيع المسام، وقد تتعرض البشرة لفترة طويلة لحمام البخار مما يسبب أضرار صحية لها.

لذلك أكد أحد أطباء الأمراض الجلدية والليزر أن تعرض البشرة لحمام البخار لفترة طويلة يسبب مشاكل صحية مثل :

– توسيع مسام البشرة.

– الإصابة بالتحسس عند البشرة الحساسة .

– زيادة الكلف بالبشرة.

– الاحتكاك وخاصة عند البشرة الحساسة يسبب تشوهات .

– جفاف البشرة خاصة عند تكرار التعرض لبخار الماء بدون استخدام مرطبات.

– تكرار تعرض البشرة لبخار الماء ساخن قد يسبب لها الحرق وحب الشباب.