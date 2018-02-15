تعرف على موعد حصولك على القرض العقاري

علي القحطاني (صدى):

كشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، أنه بدءاً من اليوم يمكن لأي متقدم موجود ضمن قوائم الصندوق العقاري معرفة موعد حصوله على القرض العقاري.

وأضاف أن أي مواطن في قوائم الصندوق ولديه الجهوزية للاستفادة من قرضه يمكنه تسريع الحصول على القرض، واصدار الموافقة بشكل فوري، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية.

ولفت العمودي: أن الهدف من هذه الخدمات التي تم الإعلان عنها اليوم، يتمثل في تسهيل وتسريع حصول المواطنين على القروض العقارية، وتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها الصندوق.

وأكد على أن ذلك يأتي امتداداً للخدمات التي تم تقديمها مسبقاً كمبادرة تحويل التمويل العقاري القائم إلى مدعوم وغيرها من الخدمات التي تم إقرارها من مجلس إدارة الصندوق.

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