بالفيديو.. انطلاق ” هوندا Legend ” الجديدة في اليابان

عادل الحربي (صدى):

تعتبر هوندا Legend سيارة مميزة هي السيارة السيدان الرائدة في تشكيلة هوندا وتعتبر الأساس الذي تقوم عليه سيارة أكيورا RLRLX ولكن تغيرت الأمور منذ أن تحولت موديلات أكيورا من علامة فرعية لتصبح جزء من هوندا من جديد في السوق الياباني, وموديل Legend هو تقريباً نفس موديل أكيورا RLX 2018 ، ويتواجد اسم Legend في السوق منذ 32 عام.

ويعتبر موديل Legend منافس مباشر لتويوتا كراون وهو موديل كبير الحجم وجريء في التصميم ولكنه سيتوفر بمحرك وحيد كما تأتي السيارة بدفع كلي ونظام هايبرد سبورت. وتحمل السيارة محرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 380 حصان مع توفر 3 محركات كهربائية للسيارة وناقل حركة ثنائي القابض من 7 سرعات بصورة قياسية.

وفي اليابان سيكون معدل استهلاك الوقود في السيارة 13 كم لكل لتر ومن حيث التصميم تحمل السيارة تقريباً نفس تصميم النسخة الأمريكية مع شريط اضاءة LED في الأمام والخلف وشبكة تهوية أمامية بتصميم جريء وشعار هوندا في المنتصف. ويتوفر للسيارة خيارات تشمل عجلات 20 بوصة وفرش خاص للأرضية واسبويلر خلفي من ألياف الكربون .

ويتوفر للسيارة باقة من خيارات الأمان مثل مساعد الحفاظ على المسار ونظام منع التصادم الأمامي ومساعد اشارات المرور الذي يعمل على سرعة 65 كمساعة. وسيتوفر للسيارات خيارات لونية مختلفة للفرش الجلدي بما في ذلك البني الداكن والأسود بريميوم والرمادي ستون والعاجي البحري وبالنسبة للألوان الخارجية فتشمل أبيض لؤلؤي بلاتينيوم وستيل ميتاليك عصري وأسود لؤلؤي ماجستيك وروسو بريميوم داكن وأزرق لؤلؤي أوبسيديان. وسيبلغ سعر السيارة بداية من 65 ألف دولار.