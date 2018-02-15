مستشفى ” قوى الأمن ” تعلن عن توفر وظائف صحية بالدمام

فاطمة المالكي(صدى):

كشف برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للمواطنين، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم بعدد التخصصات؛ للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– فني معلوماتية صحية: شهادة الدبلوم في تخصصات ” إدارة السجلات الطبية، المعلوماتية الصحية ” .

– أخصائي معلوماتية صحية ” درجة البكالوريوس في تخصص المعلوماتية الصحية ” .

وأوضحت المستشفى أن التقديم مُتاحٌ، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 فبراير 2018م، حتى تاريخ 24 فبراير 2018م، ولمعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنـــا .