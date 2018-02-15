فيديو طريف لمشاجرة بين قطة وماعز على زجاجة حليب
نشبت مشاجرة طريفة لقطة مع ماعز صغيرة على زجاجة حليب .
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” رجلا يطعم الماعز من زجاجة حليب لتندفع قطة نحوهما محاولة الحصول على حصتها من اللبن، وعندما بدأت تشرب نصيبها تدخلت الماعز لدفعها بعيدًا ليتحول الأمر إلى معركة بينهما انتهت بتدخل ماعز أخرى للحصول على الحليب.
Kuzu ile kedinin süt içme kavgası 🙂
Kuzu ile kedinin süt içme kavgası 🙂
Posted by Haberinbızden.com on Monday, February 12, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42858 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههه ,,
,, ياعيشة حرحه ,,,
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7276 ] نشر منذ 1 ساعة
اقرطيها ياالقطوه واستولي عليها☺😂
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2819 ] نشر منذ 58 دقيقة
قطة و ماعزة و جاء خروف بالاخير هههههه