فيديو طريف لمشاجرة بين قطة وماعز على زجاجة حليب

متابعات(صدى):

نشبت مشاجرة طريفة لقطة مع ماعز صغيرة على زجاجة حليب .

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” رجلا يطعم الماعز من زجاجة حليب لتندفع قطة نحوهما محاولة الحصول على حصتها من اللبن، وعندما بدأت تشرب نصيبها تدخلت الماعز لدفعها بعيدًا ليتحول الأمر إلى معركة بينهما انتهت بتدخل ماعز أخرى للحصول على الحليب.