اعتماد التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية بـ ” الإعلام المرئي والمسموع “

علي القحطاني (صدى):

أعلنت هيئة الإعلام المرئي والمسموع، عن اعتماد التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية ISIC4، على جميع التراخيص التي تصدرها.

وصرَّح رضا بن محمد الحيدر، رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف، بأن الهدف من وراء اعتماد هذا التصنيف، هو توحيد الأنشطة الاقتصادية، وفقاً للمعايير الدولية الخاصة بترميز الأنشطة من أجل إنشاء قاعدة إحصائية تضمن إصدار التقارير والإحصاءات بشكل دقيق وموثوق.

وأشار إلى أن هذا التصنيف يساهم في تصنيف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بأعمال الهيئة، بوسيلة معيارية يمكن من خلالها تجميع وحدات العد وفقاً لترتيب متسلسل ومحدد حسب مجموعات متجانسة لإيجاد إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأكد أنه تم إجراء بعد التعديلات المحدودة على على الدليل الدولي للتصنيف الصناعي لتلائم المؤسسات العاملة في المملكة، بالإضافة إلى تحديد النشاط الرئيسي لكل مؤسسة برمز تصنيفي اقتصادي مكون من ست خانات.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تستخدم التصنيف في جميع منتجاتها الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة التحديثات على التصنيف كما تتولى تمكين الجهات الحكومية من تطبيقه كتصنيف معتمد في كافة الأنشطة الاقتصادية في المملكة.