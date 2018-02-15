مستشفى ” الملك عبدالله ” يعلن عن توفر وظائف صحية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن توفر وظائف صحية شاغرة للمواطنين، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي، في مدينة ” الرياض ” .

وأوضحت إدارة المستشفى، أن الوظائف متاحة، وفقًا للمسميات التالية:

– فني أول مختبرات طبية: شهادة الدبلوم في علم المختبرات السريرية، ويفضل درجة البكالوريوس في تخصصات ” لأحياء الدقيقة، الكيمياء الحيوية، أو المجالات ذات الصلة ” .

– فني ثالث أمراض المسالك البولية: شهادة الدبلوم في تخصص التمريض، أو أي مجال بالرعاية الصحية.

– استشاري مساعد التصوير الطبي: درجة الماجستير في تخصص التصوير الطبي.

كما أشارت إلى أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ 14 فبراير 2018م، والتقديم مستمر حتى 13 أبريل 2018م؛ ولمعرفة التفاصيل وشروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنا .