FDA تعلن موافقتها على عقار ” Erleada ” الجديد لعلاج سرطان البروستاتا

واشنطن(صدى):

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ” FDA ” اليوم الخميس، عن موافقتها على عقار ” Erleada ” ، والذي يحتوى على المادة الفعالة أبالوتاميد لعلاج المرضى، الذين يعانون من سرطان البروستاتا قبل الانتشار.

حيث أن هذه الموافقة هي أول طريق علاج سرطان البروستاتا ومنعه من الانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم، وأكدت الإدارة أن عقار Erleada له تأثير قوى على سرطان البروستاتا، وهذا يدل على التزام الوكالة بتسريع الموافقة على العلاجات الهامة للجمهور الأمريكي.

حيث قال الباحثون إن Erleada” ” يعمل عن طريق منع تأثير هرمون “ا لاندروجين ” على الورم، الذي يلعب دور هام في نمو السرطان.

لكن تشمل الآثار الجانبية الشائعة لـErleada التعب، وارتفاع ضغط الدم والطفح الجلدي والإسهال، والغثيان، وفقدان الوزن، وآلام المفاصل، والسقوط وقلة الشهية والكسور وتورم في الأطراف.

و يعتبر سرطان البروستاتا هو الشكل الثاني الأكثر شيوعا من السرطان بين الرجال في الولايات المتحدة، حيث يوجد هناك حوالي 161360 من الرجال المصابين بسرطان البروستاتا في عام 2017، ومن المتوقع أن يتوفى 26730 بسبب المرض.