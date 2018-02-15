” الشيشة ” و ” السجائر ” لهما نفس الضرر

متابعات(صدى):

يعتقد الكثير أن تدخين النارجيلة ” الشيشة ” ، يفوق الضرر الذي تتسبب به السجائر؛ وذلك بسبب احتوائها على المعسل أو التنباك، بالرائحة المنكهة، حيث تشترك السجائر مع الشيشة، وبالرجوع لمنظمة الصحة العالمية، يبقى الضرر الناجم عن الشيشة مساويًا، وفي بعض الأحيان يتخطى الآثار السلبية للسجائر.

وتشترك النتائج الناجمة، عن تدخين الشيشة أو السجائر، بنفس الآثار السلبية، حيث يتسبب كلأ منهما بـ ” السرطان، الأمراض المتعلقة بالقلب، أمراض الجهاز التنفسي، التأثير السلبي على الحمل ” .