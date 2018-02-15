الرئيس الفلبيني: 500 دولار مكافأة مقابل رأس متمرد شيوعي

مانيلا(صدى):

وضع الرئيس الفليبني روديغو دوتيرتي، اليوم الخميس، مكافأة بقيمة 500 دولار لكل عنصر من جهاز الأمن مقابل قتل متمردًا شيوعيًا، قائلًا إن قتل التممردين أسهل من قتل الطيور لأنهم يمتلكون رؤوسًا أكبر.

وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية من ارتكاب عناصر الجهاز الأمني الفلبيني جرائم حرب بسبب تطبيق المكافأة المالية والحصول عليها.

وكان الرئيس الفلبيني أصدر أوامر لقوات الأمن بإطلاق النار في إطار مكافحة تجارة المخدرات في البلاد، حيث أثارت هذه الخطوة انتقادات حادة من منظمات حقوقية دولية، اتهمته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتي أعلنت بدورها فتح تحقيق أولي بحق دوتيرتي.