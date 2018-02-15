العمل تلقى الضوء على حالات إنهاء العقود وطرق احتساب مكافأة نهاية الخدمة

نايف السالم(صدى):

أكد أمين عام غرفة مكة المكرمة إبراهيم بن فؤاد برديسي ضرورة وضوح العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، مشيراً إلى أن للطرفين كامل الحق في الإلمام بالجوانب للابتعاد عن كل ما يمكن أن يعكر صفو هذه العلاقة، كونها تؤسس لشراكة على طريق التنمية والتطوير.

وأشاد خلال ورشة العمل المقدمة من وزارة العمل اليوم بعنوان “الحالات المشروعة لإنهاء عقود العمل وطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة” بمقر الغرفة بجهود الوزارة الرامية لشرح وتوضيح القرارات واللوائح لأفراد المجتمع، مؤكداً أن غرفة مكة المكرمة تضع ضمن أولوياتها تثقيف القطاع الاقتصادي والمجتمع المكي بالقوانين والأنظمة وصولا إلى الفائدة المرجوة لجميع الاطراف.

وأوضح مدير مكتب العمل بمكة المكرمةعبدالوهاب الفقيه ان الوزارة تهتم بإيصال رسالتها الارشادية والتوعوية لجميع الموظفين في القطاع الخاص حول عقود العمل، وطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة.

واستعرض مدير خدمة العملاء بمكتب العمل بمكة المكرمة ومسؤول التدريب عبدالله بدور القوانين واللوائح الحاكمة للعلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وحالات ترك العمل، وفسخ التعاقد وفق الشروط التي يتضمنها العقد المطبق لموجهات وسياسة وزارة العمل مقدما شرحاً لتفاصيل بنود اللوائح والقرارات، مبيناً أن فسخ العقد بين الموظف وصاحب العمل يتم وفق تسع حالات كما جاء في المادة 80 من نظام العمل.