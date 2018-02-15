بلدية وسط الدمام تضبط مواد غذائية فاسدة بمستودع مخالف

نايف السالم(صدى):

ضبطت بلدية وسط الدمام مساء أمس أكثر من 500 كيلو جرام، من المنتجات الغذائية المخزنة في مستودع داخل شقة في أحد الأبنية السكنية في الدمام، وذك خلال الحملة التي نظمتها إدارة صحة البيئة، بالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة المنطقة الشرقية ضمن حملة ” وطن بلا مخالف ” .

وجرى متابعة الموقع من قبل المراقبين الصحيين، وتم ضبط المخالفين أثناء نقل وتحميل المنتجات تمهيدا لتوزيعها على منافذ البيع، وتم إغلاق المستودع غير المرخص، الذي يفتقر للاشتراطات الصحية أيضا.

كما ضبطت فرق البلدية بشارع 15 وعدد من الأحياء الأخرى، في وسط الدمام عدد من الباعة الجائلين الذين يفترشون الأرصفة والأرض لبيع المنتجات الغذائية والخضروات، وجرى رفع كميات كبيرة من المعروضات، بواسطة عمال البلدية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالله بن سند الشمري أن البلدية ماضية في إطلاق الحملات على الأسواق ومراقبة منافذ البيع والباعة الجائلين لضبط المخالفات وفرض الجزاءات البلدية على المخالفين، والعمل على تحفيز وتشجيع المنشآت الغذائية على الرقابة الذاتية من خلال التعاون معهم ونشر التوعية الصحية من أجل المحافظة على صحة المستهلكين.

ودعا المهندس الشمري جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية، التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم عن طريق مركز 940.