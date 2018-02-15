مشروب الفحم النباتي علاج مفيد لمشاكل المعدة

لندن(صدى):

أكدت دراسات بريطانية أجراها فريق من الباحثين البريطانيين في معهد الدراسات النباتية البريطانية، أن الفحم النباتي الحيوي هو أقدم وسيلة للتخلص من سموم الجسم، وهذا السبب عاد إلى الظهور من جديد كعلاج للمعدة.

وقد أوضحت الدراسة أن الفحم هو المشروب الصحي الجديد، الذي يعمل على امتصاص كل السموم التي توجد في المعدة والأمعاء، وأنه يقضى على الشعور بالانتفاخ، وللاستفادة منه بعيدا عن مذاقه يمكن إضافة عصير الليمون أو مشروب التوت أو حتى النعناع إليه، حيث إن كل هذه المشروبات الطبيعية مفيدة للجسم، خاصة في عملية الهضم.