موقف طريف بين كريستيانو رونالدو والفرنسي ” مبابي “

نواف السالم(صدى):

تعرض اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، لموقف طريف مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، في المباراة التي جمعت الفريقين، وفاز بها الريال بثلاثية لهدف.

حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمبابي وهو صغير عندما التقط صورة له كمشجع مع كريستيانو رونالدو منذ عشرات السنين، بجانب التقاط صورة وهو يُصافح رونالدو بعدما أصبح لاعبًا في صفوف باريس سان جيرمان.

وجدير بالذكر، أن ريال مدريد حاول التعاقد مع مبابي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لكن اللاعب فضل الانتقال إلى باريس سان جيرمان قادمًا من نادي موناكو الفرنسي.