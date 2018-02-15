إيران تغلق 12 مكتب صرافة بعد انهيار الريال الإيراني

طهران(صدى):

أغلقت السلطات الإيرانية، ما يقرب من 12 مكتبًا للصرافة، كما ألقت القبض على 90 تاجرًا للعملات الأجنبية؛ في حملة شنتها ضد تجار العملات الأجنبية.

وجاءت هذه الخطوة من النظام الإيراني في محاولة منها لوقف هبوط سعر صرف العملة الإيرانية وتهاويها خلال الأسابيع الماضية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وكانت سعر صرف الريال في السوق السوداء ” الموازية ” تراجع إلى 49580 ريالًا للدولار الواحد، بنسبة هبوط 30% خلال عام، ويأتي هذا في ظل زيادة الضغوط على حكومة الملالي وسط حذر المستثمرين الأجانب من الاستثمار في الجمهورية الإسلامية؛ خوفًا من عقوبات أمريكية محتملة ضد طهران.