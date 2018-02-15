اكتشاف بركان قد يقضي على حياة 100 مليون إنسان في دقائق

طوكيو(صدى):

نشر فريق علماء جيولوجي، بجامعة كوبي اليابانية، مقالاً يفيد باكتشاف بركاناً عظيماً قد يقضي على حياة 100 مليون إنسان في دقائق، في حال ثورانه.

وأوضح الفريق، أن البركان يحتوي على صهارة حجمها يتراوح بين 34 و 41 كيلو متر مكعب، ويوجد قرب سواحل اليابان ببحيرة كالديرا كيكاي البركانية.

وقال الفريق إن البحيرة بداخلها قبة يصل نصف قطرها إلى 10 كم، وارتفاعها إلى 600 متر ومحشوة بالصهارة البركانية.

وبيَّن العلماء، أن البركان كان قد ثار قبل 7.3 ألف سنة وقضى على الحضارة التي كانت مزدهرة في جنوب اليابان.