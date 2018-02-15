القيادة الكويتية تعزي خادم الحرمين في وفاة ” الأمير عبد العزيز “

خالد الظفيري(صدى):

أرسل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية، لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه، وصادق مواساته، بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، سائلًا سموه المولى تعالى، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة، جميل الصبر وحسن العزاء.

كما أرسل الشيخ نواف الأحمد ولي العهد الكويتي، ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته، بوفاة صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن بندر بن محمد بن عبد العزيز آل سعود، سائلًا سموه، المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأرسل سمو رئيس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، ببرقية تعزية مماثلة.