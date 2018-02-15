الزكاة والدخل: الحد الأقصى لتقديم الإقرارات الضريبية نهاية فبراير

علي القحطاني(صدى):

طالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل، المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة وتتخطى توريداتها السنوية من المنتجات التي تخضع للضريبة مبلغ الـ40 مليون ريال، بتقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري.

وأشارت الهيئة إلى أن تقديم الإقرار الضريبي لشهر يناير، لابد من تقديمه قبل نهاية شهر فبراير الجاري، موضحة ضرورة تقديم إقراراتها كل ثلاثة أشهر، على أن تلزم المنشآت ضمن هذه الفئة، بتقديم إقرارها الضريبي الأول قبل نهاية شهر أبريل القادم.

وأوضحت، ضرورة الالتزام بنموذج الإقرار الضريبي الصادر من الهيئة لتقديم معلومات واضحة حول الضريبة المستحقة على التوريدات والضريبة المستحقة على المشتريا.