” التوم ” ينفي مقاضاته للفتاة التي وصفته بـ ” الفاشل “

عادل الحربي(صدى):

أوضح المذيع محمد التوم، أن ما تداوله بشأن، رفع قضية على الفتاة التي قامت بتصوير، مقطع فيديو بعدسة جوالها في أحد مواقع مهرجان ” الجنادرية 32 ” مساء أمس، ليس صحيحًا، حيث بثته الفتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليرد عليها ” رأيك لا يهمني ” .

وقال ” التوم” : ” إن الناس التي تقول إنني رفعت عليها قضية، أو التي تدعي عليها، فعليهم التوقف عن الدعاء عليها، وهذا الكلام من محض إرادتي، ولا أحد أجبرني على هذا القول، بالعكس أرجو الدعاء لها بأن الله يوفقها، وأشوف إنها بينت غلاي عند الناس، وزادت من محبيني، وهذا الشيء يتعب عشان يحصل عليه الشخص ” .

واستكمل: ” لم أتوقع انتشار المقطع بهذا الشكل؛ بسبب عدم أهمية الحدث، ولكن الله أراد ذلك، والشيء الآخر أنا متنازل عنها، وأقول لكل شخص دافع عني أشكركم جميعًا ” .

وجاء ذلك على خلفية، تداول مقطع فيديو قصير، قامت فيه فتاة بتصوير المذيع محمد التوم، في مهرجان ” الجنادرية ” وقالت عبره: ” تدري إنك مذيع فاشل ” ، الأمر الذي أثار موجة استنكار، من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين ” التوم ” برفع قضية عليها؛ لردع مثل هذا التصرف غير المحترم .