وصفات من مطبخك لتقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت

نورة الشهري(صدى):

يرغب كثير من الفتيات في تقشير بشرتهم ومنحها أكبر قدر من النضارة والحيوية والجمال، لكن كل عمليات التجميل و مستحضرات التجميل التي تساعد علي ذلك مكلفة للغاية، بالإضافة إلى وجود بعض الوصفات الطبيعية لتقشير البشرة، ومنحها النضارة خاصة أن فصل الشتاء وبرودة الجو يقللان من جمال بشرتك.

والتقشير هنا سيتم للطبقة الخارجية للجلد، حيث إنه يتكون من 3 طبقات هي البشرة أو الطبقة الخارجية والطبقة الوسطى وطبقة عميقة، والطبقة الخارجية هي التي تتعرض خلاياها للتدمير سواء بعوامل بيئية مثل التلوث أو بسبب الماكياج والإفراط في وضعه، أو بسبب التقدم في العمر، ويمكن أن يكون التقشير ليس فقط عملية تزيد جمالك بل وعلاجية أيضًا، ولا يجب الإفراط في تقشير البشرة حتى لا يسبب الالتهابات والحكة، خاصة عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة.

زيت الزيتون:

زيت الزيتون يحتوى على الأحماض الدهنية المغذية للبشرة التي تعمل كمرطب ممتاز للبشرة الجافة، ولعمل مقشر ضيفي بضعة قطرات من الزيت لملعقتين من الملح، وخلطهم حتى تصبح عجينة، ثم قومي بتوزيعها على بشرتك في حركة دائرية، وتركها 10 دقائق ثم فرك الماسك وشطف وجهك بالماء، ويمكنك تكرار هذا الماسك مرتين في الأسبوع.

الشوفان:

الشوفان مفيد جدًا في الحد من الالتهابات المرتبطة بتقشير الجلد، ولديه خصائص تساعد البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة الطبيعية.

ضعي كوب واحد من دقيق الشوفان في حوض الاستحمام مملوء بالماء الدافئ، واجلسي فيه لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفي جسمك بالماء النظيف، ثم جففيه مع منشفة ناعمة، ويمكن تكرار هذا مرة يوميًا لمدة أسبوع للحصول على نتائج جيدة.

الخيار:

الخيار هو قابض للبشرة ويحتوى على الكثير من الماء الذي يساعد في الحفاظ على الجلد رطب، ولعمل مقشر اخلطي الخيار بعد إزالة قشرته مع ملعقتين من الصبار في الخلاط ليصبح عجينة ناعمة، وتطبيق هذا الماسك على الجلد، واتركيه لمدة 10 دقائق، ثم شطفه بالماء الدافئ، وقم بذلك مرة واحدة يوميًا حتى يتم حل المشكلة.