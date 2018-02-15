” التدريب التقني ” تعلن عن بدء المرحلة الثالثة من دورات برنامج ” أُتقن “

نايف السالم(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اليوم، عن بدء استقبال طلبات المتقدمين على برنامج التدريب المجتمعي ” أُتقن ” المرحلة الثالثة، عبر بوابتها الإلكترونية هنا المتضمن 11 دورة تأهيلية منها 4 دورات للجنسين و 4 دورات للرجال و 3 دورات للنساء.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن الدورات التأهيلية شملت برامج موجهة للرجال مثل ” صيانة الأجهزة الإلكترونية والكهرباء والتمديدات المنزلية، إضافة إلى التبريد والتكييف وصيانة السيارات ” ، فيما تناولت البرامج الموجهة للنساء ” الخياطة والتجميل وتصفيف الشعر، والتعريف بقيادة وصيانة المركبات، إضافة إلى البرامج موجهة للجنسين، وتشمل شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، والتصوير الفوتوغرافي، والتصميم بالفوتوشوب والإلستريتور، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني.

وبينت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن البرامج تهدف إلى تقديم التدريب التقني والمهني لأفراد المجتمع من خلال تنفيذ بعض البرامج القصيرة، والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع، والمساهمة في تنمية وتطوير الوعي التقني والمهني، وتحقيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة، بما يعود على أفراد المجتمع بالنفع ويحقق متطلبات سوق العمل المحلي لمواكبة لرؤية المملكة 2030.

وأشارت المؤسسة أن الدورات ستستمر لمدة 4 أسابيع ابتداءً من 16 /06 / 1439 هـ، وتستهدف 5000 متدرب، وستُنفّذ الدورات في عدد من الوحدات التدريبية الموزعة في جميع المدن والمحافظات بالمملكة، للتسهيل على المواطنين والمواطنات في الحصول على الدورات التي يرغبون فيها، وسيُمنح المتدربين بعد انتهاء الدورات شهادات معتمدة من المؤسسة.

واشترطت المؤسسة للالتحاق بالدورات التأهيلية ألا يقل عمر المتقدم عن 15 سنة، وأن يكون سعودي الجنسية.