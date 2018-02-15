” الغذاء والدواء ” ترفض إرساليات منتجات طبية بقيمة 102 مليون ريال خلال 2017

نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الخميس، عن نتائج حملاتها التفتيشية على المنشآت والمنتجات الطبية بمختلف مناطق المملكة خلال العام الماضي 2017.

وأوضحت الهيئة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنها رفضت إرساليات أجهزة ومنتجات طبية مخالفة بقيمة 102 مليون ريال خلال 2017، وفتشت 2123 منشأة أجهزة ومنتجات طبية في 31 مدينة ومحافظة خلال نفس التفرة.

وأضافت أنه تم تفتيش 27 مصنعًا للأجهزة والمنتجات الطبية داخل المملكة، و64 مصنعًا خارج المملكة، لافتًا إلى أن إجمالي الإرساليات المفسوحة بلغت 21756، بينما بلغ إجمالي الإرساليات المرفوضة 1189 إرسالية.

كما أشارت إلى أنه تم ضبط 946861 جهازًا ومنتجًا طبيًا مخالفًا، و9 حالات غش تجاري، لافته إلى أن أبرز المخالفات تمثلت في مخالفة في البطاقة التعريفية، ومنتجات طبية مخالفة لاشتراطات الهيئة، وعدم الحصول على شهادة الإذن بالتسويق، ومنتجات منتهية الصلاحية، ومخالفات لشروط التخزين، حيث تم إغلاق 15 منشأة حتى تصحح مخالفاتها، وتحرير 18 قضية تزوير.