السجن 28 عاما لشخصين انضما إلى خلية إرهابية استهدفت رجال الأمن
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الخميس، حكماً قضائياً بسجن شخصين لمدة 28 عاماً بتهم الانضمام إلى خلية إرهابية.
وقضت المحكمة بسجن الأول لمدة 20 عاماً، والثاني لمدة 8 أعوام، لاستهداف الخلية الإرهابية الإخلال بامن المملكة، واستهدافها لرجال أمن القطيف.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4012 ] نشر منذ 41 دقيقة
ي ليت كان مؤبد
اخزاهم الله الكلاب الفجرة
آه من فضائحهم فضائح لا تعد ولا تحصى بم بم لعنهم الله في كل كتاب
وآه اتعبوني الله يتعبهم