السجن 28 عاما لشخصين انضما إلى خلية إرهابية استهدفت رجال الأمن

علي القحطاني (صدى):

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الخميس، حكماً قضائياً بسجن شخصين لمدة 28 عاماً بتهم الانضمام إلى خلية إرهابية.

وقضت المحكمة بسجن الأول لمدة 20 عاماً، والثاني لمدة 8 أعوام، لاستهداف الخلية الإرهابية الإخلال بامن المملكة، واستهدافها لرجال أمن القطيف.