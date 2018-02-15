قائمة بأبرز المباريات المحلية اليوم

نواف السالم(صدى):

نشر اتحاد كرة القدم قائمة بمباريات اليوم الخميس، المحلية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” موضحًا مواعيد تلك اللقاءات.

ويواجه التعاون نادي القادسية، في تمام الساعة 6:40 مساءًا على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، كما سيلتقي النصر بنظيره الباطن، في الساعة 8:30 مساءًا على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في إطار مواجهات دوري المحترفين.

بينما يلتقي القادسية بالجيل في تمام الساعة الـ3:30 عصرًا على ملعب نادي القادسية بمحافظة الخبر، ويواجه الشباب نادي الفيصلي في تمام الساعة 3:45 عصرًا على ملعب نادي الشباب بالعاصمة الرياض، وذلك ضمن مباريات الدوري الأولمبي.

وفي سياق متصل، يواجه فيد نظيره النخيل في تمام الساعة الـ3:30 عصرًا على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، بينما يلتقي المحمل بالعربي في نفس التوقيت على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن لقاءات دوري أندية الدرجة الثالثة.