4 طرق للعناية ببشرتك بعد إزالة الشعر بالليزر

أماني الغامدي(صدى):

رغم أن جهاز الليزر يساعد النساء على القضاء على مشكلة الشعر الزائد ، إلا أنه تحتاج عملية التخلص من الشعر بواسطة الليزر إلى العديد من الجلسات، ولتفادي حدوث مشاكل خلال هذه الفترة، اتبعي هذه النصائح:

إستخدام واقي الشمس

بعد عملية إزالة الشعر بالليزر لا بد من تغيير بعض العادات الخاصة بكِ. تجنبي الخروج في فترة الظهر، عندما تكون الشمس حادة لأن أشعة الشمس قد تشعركِ بالتحسس. لذلك، لابد من القيام باستخدام واقي الشمس من نوع ممتاز وتغطية الأجزاء الظاهرة من الجسم.

تنظيف البشرة برفق

تجنبي استخدام أي مقشر للبشرة أو منظف قوي يحتوي على المواد الكيميائية، لأن ذلك يؤدي الى تهيج الجلد والإصابة بتحسس البشرة.

الترطيب

بعد عملية إزالة الشعر بواسطة الليزر لابد من الحرص على ترطيب البشرة جيداً، وذلك بواسطة المرطبات الطبية التي تنصح الطبيبة باستخدامها، أو بواسطة استخدام المرطبات الطبيعية مثل زيت الزيتون الذي له قدره هائلة في ترطيب البشرة، أو زيت جوز الهند الذي يعمل كمرطب طبيعي سريع الامتصاص.

طريقة حلق الشعر

لابد من تجنب إزالة الشعر بالطرق العادية بواسطة الشمع أو الكريمات الخاصة بذلك، ولكن لابد من إزالة الشعر بواسطة الحلاقة، وذلك لأن الليزر يحتاج لوجود جزء من الشعر داخل الجلد حتى يتم قتل البصيلة.