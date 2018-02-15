أغلفة جوية للبيع فوق أسطح المباني

لندن(صدى):

بدأت شركة تطوير عقاري في العاصمة البريطانية ” لندن ” في بيع وتأجير الفضاء الجوى فوق أسطح العمارات والمباني في عاصمة الضباب، والتي وصلت فيها أسعار الأراضي إلى مبالغ خيالية.

حيث أن الفضاء الجوى فوق أسطح العمارات في لندن يدر على قاطنيها أموالا طائلة، حيث يتم عرض حيز الهواء فوق مبنى سكنى في منطقة ” تشليسى ” الراقية بلندن للبيع في السوق ويأمل أصحابه في الحصول على ما يزيد على 560 ألف جنيه إسترليني نظير استئجار أسطع المباني لاستنشاق الهواء الفريد من نوعه في الغلاف الجوى الذي يعلو تلك المنطقة.

كما قالت شركة تطوير عقارات، إن الفضاء الجوى في هذه المنطقة مطلوب للغاية لأن موقعه قريب من المحلات ووسائل الترفيه والراحة، والأهم من ذلك أن الهواء شاغر، وسيكون على المشترين دفع تأجير الأرض لأن المبنى نفسه مؤجر.

و يتوقع بيع المزيد من ” الهواء ” فوق المباني في لندن ومانشستر، بعدما لاقت الفكرة تشجيع ومساندة من الحكومة ، بالإضافة إلى إدراجها في إطار سياسة التخطيط الوطني الذي يجرى صياغته حاليا، ويجرى تعزيز هذا المفهوم حاليا من جانب مطور عقاري.

كما قامت الشركة بتطوير وحدة ” فضاء جوى ” نموذجية يمكن تركيب 95% منها خارج الموقع وتقول الشركة، إنه يمكن تركيبها في يوم واحد، فيما تقوم الشركة بالفعل بتطوير موقع في كامدين وتقول إنها حددت 60 ألف موقع آخر في أنحاء لندن يمكن أن تضم وحدات سابقة التجهيز من طابقين إلى ثلاثة طوابق.