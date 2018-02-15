ليستر سيتي يسعى للمنافسة على كأس الاتحاد

نواف السالم(صدى):

أكد مدرب ليستر سيتي الإنجليزي، كلود بويل، في تصريحات له، أنه يسعى إلى بلوغ أقصى مرحلة في كأس الاتحاد الانجليزي.

وأشار ” بويل ” إلى إنه سيعتمد على تشكيلة قوية في مباراته أمام نادي شيفلد يونايتد، الذي يحتل حاليًا المركز الثامن في دوري الدرجة الثانية، غدًا الجمعة.

وقال ” بويل ” مؤكدًا: ” ستكون مباراة مهمة لنا وسأضع تشكيلة تضمن لنا الفوز.. نريد بلوغ أقصى مرحلة في كأس الاتحاد، وبالطبع ستكون تشكيلة قوية كما كان الحال في الأدوار السابقة. ”

كما سيغيب المهاجم الياباني شينجي أوكازاكي عن المباراة بسبب إصابة في الركبة، ومن المتوقع عودة القائد ويس مورجان؛ لتكون هذه أول مباراة يلعبها منذ أن أصيب في عضلات الفخذ الخلفية في اللقاء الذي فاز فيه الفريق بثلاثية نظيفة أمام هدرسفيلد تاون أول يناير الماصي.