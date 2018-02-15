بالصور.. ” بلقرن ” تجذب أنظار مرتادي الجنادرية 32 بهويتها التراثية

محمد بن طحيطح(صدى):

حققت مشاركة محافظة بلقرن بمهرجان الجنادرية 32، استحسان كافة الزوار ومرتادي ” قصر الحجر ” بقرية عسير، ناجحة في نقل هويتها التراثية وصورتها المحلية وعادات أهلها بأفضل صورة.

وتعتبر هذه المشاركة الثانية لمحافظة بلقرن للعام الثاني على التوالي في المهرجان، بعد أن حققت نجاحًا كبيرًا في العام الماضي.

وكانت المحافظة بدأت بأعمال إعادة تأهيل القصر و ترميمه منذ وقت مبكر ليكون جاهزًا للمشاركة في هذه المناسبة وظهور المحافظة بأبهى حللها، حيث فتحت أبواب القصر منذ الأربعاء الماضي.

و يتكون ” قصر الحجر ” لهذا العام من 4 طوابق، يحتوي كل منها على عدة أجنحة بمشاركة عدد من الجهات و التي تتقدمها بلدية محافظة بلقرن، حيث يحتوي القصر على عدة متاحف قديمة غنية بالمقتنيات الأثرية و التي من شأنها أن تعكس صورة المحافظة الغنية بثقافتها الفريدة عبر متحفي باشوت و ال سلمه.

ويعرض القصر هذا العام أكثر من خمسة آلاف قطعة أثرية نادرة من أبرزها البنادق القديمة و المشغولات، بالإضافة إلى السيوف و الخناجر و العملات النقدية، كما ضم القصر العديد من الآلات الزراعية القديمة و الإكسسوارات النسائية النادرة والتي مضى عليها أكثر من ٦٠ عامًا.