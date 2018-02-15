ممثل شهير يطلق زوجته بعد شهرين من زواجهما

أماني الغامدي(صدى):

بعد مرور أقل من شهرين على زواجهما، حيث أٌقيم حفل زواجهما في ديسمبر الماضي، أعلن الممثل الكويتي عبد الله عباس إنفصاله عن الممثلة ليلى عبد الله، عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وكتب عبدالله في منشور عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي: ” بسم الله الرحمن الرحيم.. قال الله تعالي (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) صدق الله العظيم. بعد تفكير عميق وإتفاق من قبل الطرفين ( انا والعزيزة ليلى عبد الله) قررنا الانفصال كزوجين من دون مشاكل تذكر أو حتى خلافات فالإنفصال أتى من بعد عدم التوافق بيننا كزوجين. وأتمنى عدم الدخول في مهاترات وإطلاق إشاعات ليس لها من الصحة طريق فأنا لا أكنّ للفنانة ليلى عبد الله سوى كل الإحترام والتقدير والعشرة حتى لو كانت قصيرة.. وأتمنى لها التوفيق في حياتها الفنية والشخصية . أخوكم عبد الله عباس ” .

