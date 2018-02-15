بالصور.. ” الفرق الرقابية ” ترصد عددا من المطاعم المخالفة بـ ” جعرانة “

نايف السالم(صدى):

تمكنت الفرق الرقابية، ببلدية الشرائع الفرعية بمكة المكرمة، أمس الأربعاء، من رصد عدد من المطابخ والمطاعم المخالفة؛ وذلك خلال الجولة التي نفذها مراقبو البلدية على عدد من الأحياء، والأسواق التابعة للمنطقة.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية، المهندس فهد بن مرزوق البشري، أن البلدية ممثلة بقسم مراقبة المواد الغذائية، والصحة العامة شكلت فريقاً ميدانياً؛ لتكثيف الأعمال الرقابية ومتابعة المحال الغذائية، وقد نفذوا أمس جولة على الأسواق، ضبطوا خلالها العديد من المحال المخالفة، كما تم ضبط حوش عشوائي يقوم بتجهيز وإعداد الأطعمة.

فيما قال مدير إدارة الخدمات عبدالله قصادي، أن المراقبين رصدوا عددًا من الملاحظات في تلك المحال، شملت تدني مستوى النظافة العامة، ونظافة الثلاجات والأدوات والنظافة الشخصية للعمال، وسوء الوضع بشكل عام داخل عدد من المطابخ والمحال، كما أسفرت الحملة عن مصادرة 47 من أنابيب الغاز، والقدور والأدوات المنزلية وقطاعة لحم، و100 كيلو لحوم و30 كيلو خضراوات، وتمت مصادرتها جميعها، وإتلافها وفق الطرق الصحية المتبعة.

ولفت الانتباه إلى أن البلدية، ممثلة بقسم الأسواق، نفذت أيضًا حملة أخرى: بمشاركة الضبط الإداري والإدارة العامة للنظافة، على الباعة الجائلين، أمام مسجد ” جعرانة ” ، وتمت إزالة العديد من المباسط العشوائية المخالفة.

ومن الجدير بالذكر، أن الفرق الرقابية تبذل جهوداً كبيرة، خلال هذه الأيام في كامل نطاق المنطقة؛ لمتابعة مثل هذه الظواهر والقضاء عليها، ومتابعة ومنع الأماكن العشوائية غير المرخصة، وذلك حرصًا على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وزوار العاصمة المقدسة.