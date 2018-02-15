فيديو لفتاة تحتضن شاب وسط شارع عام.. ومغردون يكشفون حقيقته
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو لفتاة تحضن شاب وسط شارع عام، بعد أن قدم لها باقة من الورد.
وأثار المقطع جدلاً واستنكاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي ولحقه شائعات كثيرة، وسط مطالبات بالتحقيق في نشر مثل هذه الأفعال على مواقع التواصل، والذي يعاقب عليه نظام الجرائم المعلوماتية.
فيما كشف مغردون حقيقة الأمر بأن الشاب الذي ضمته الفتاة هو شقيقها من ذوي الاحتياجات الخاصة التي ترعاه وقد فاجأها أمام كليتها في يوم ” عيد الحب ” بباقة ورد فضمته الفتاة بعفوية تامة، منتقدين في الوقت ذاته التصوير ونشر مثل هذه المقاطع، التي يساء فهمها وتلحقها الشائعات التي تثير الجدل.
جود[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 50 دقيقة
يا ساااااتر
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42847 ] نشر منذ 49 دقيقة
حتى وان كانت اخته او امه ,,
,, ويش لزوم الخمخمه وسط الشارع ,,
,, هذا الفعل مثار شبهه ,,
,, لأن الناس لايعلمون أهي أخته او امه او أياً من محارمه ، لأنه فعل لايمكن قبوله مهما كان ,,
,, وبعدين اللي صور ، لابد من معاقبته ,,
جود[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 48 دقيقة
بعد التحقق وجد انه اخوها من ذوي الاعاقه اصم وابكم ,,,,,
والله اعلم
الابهاوي[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 47 دقيقة
الاخوة الافاضل
وصلني تنبيه من احد الاخوة بخصوص مقطع الفتاة مع السائق
يقدم لها ورد أن السائق هو أخو
الفتاة وهو من ذوي الاحتياجات
الخاصة لا يتكلم ولا يسمع وكان
موقف أخته متأثرة جدا لتقديمه
لها هذه الهدية ..
حسب ما وصلتني
وابراء للذمة احببت التوضيخ
واسأل الله المغفرة ..
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2495 ] نشر منذ 45 دقيقة
اخوها من ذوي الاحتياجات الخاصه
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4012 ] نشر منذ 43 دقيقة
حتى وان كان اخوها ليس له حق يحنحن عليها حنان
وفي وسط الشارع قلة حياء وخدش للذوق العام
وكل اناء بما فيه ينضح
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2495 ] نشر منذ 42 دقيقة
خمخمه عفويه ياخوي أبو محمد-الأخ فاجأها –
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6608 ] نشر منذ 40 دقيقة
انا شفت الفيديو اتوقع انهم قرابة يا زوج وزوجته او اخ وأخته
((ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6309 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله يبارك فيهم ولا يحرمهم من بعض
مرام[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 33 دقيقة
والله لو مكانها بسوي نفس الشي ولا علي من احد 💔
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4012 ] نشر منذ 27 دقيقة
اوكي اخوها اخته
حنا ما لنا شخصنه
حنا ننتقد المكان
يعني ما فيه مكان غير وسط الشارعقدام خلق الله؟؟؟؟
يا هوووو هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 220 ] نشر منذ 23 دقيقة
اعوذ بالله في الشارع
ولو هي اخته ليه مانتظرها في البيت وخمها وعطاها ان شاء الله كيس شعير
وبعدين عيد الزفت ذَا عيد النصاره الروم الكفار ولا هو موجود بالأسلام أمس يقولي بالوست ابو ممدوح ماراً شارع التحلية رايحاً يصلح اسنانه عند دكتور هناك لو تشوف الشارع تقول كأنك في دول الأوربييين واليوم بسير لمنا لأنه ساكن بالعليا عقب صلاة العشاء يجيب لنا وش الزبدة ولي شاف في ذَا الشارع مع أني قلت له سجل بالوست وش صار لا تجي لكن عيا الا بيجي استغفر الله العظيم
البرنس[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 دقائق
اي ذوي احتياجات خاصه ياعمي الفعل مشين للاسف والمكان غير مناسب وغير كذا اتمني ردعهم هاذي للاسف مصخرة وقله حيا لاكن اتمني ان يحاسب اشد الحساب بلا احتياجات بلا قله ادب احتياجات خاصة ويسوق يقولوا لا يسمع ولا يتكلم اجل كيف يسوق لاكن اتوقع هذا مبرر له لازم ياخذ جزاة لازم لو كانت زوجته اهون من ان يضم اخته في الشارع فين رايحين احنا الحمدلله علي كل حال زمن الفتن