فيديو لفتاة تحتضن شاب وسط شارع عام.. ومغردون يكشفون حقيقته

عادل الحربي (صدى):

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو لفتاة تحضن شاب وسط شارع عام، بعد أن قدم لها باقة من الورد.

وأثار المقطع جدلاً واستنكاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي ولحقه شائعات كثيرة، وسط مطالبات بالتحقيق في نشر مثل هذه الأفعال على مواقع التواصل، والذي يعاقب عليه نظام الجرائم المعلوماتية.

فيما كشف مغردون حقيقة الأمر بأن الشاب الذي ضمته الفتاة هو شقيقها من ذوي الاحتياجات الخاصة التي ترعاه وقد فاجأها أمام كليتها في يوم ” عيد الحب ” بباقة ورد فضمته الفتاة بعفوية تامة، منتقدين في الوقت ذاته التصوير ونشر مثل هذه المقاطع، التي يساء فهمها وتلحقها الشائعات التي تثير الجدل.