الأمن المغربي يتمكن من إيقاف 3 أشخاص موالين لـ ” داعش ” الإرهابي

مليكة فؤاد(صدى):

تمكن الأمن المغربي، اليوم، من إيقاف ثلاثة عناصر موالية لتنظيم داعش الإرهابي، ينشطون بثلات مدن.

وأوضحت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها اليوم، أن عمليات التتبع أظهرت أن المشتبه فيهم، انخرطوا في التحريض على القتل تنفيذاً للنهج الدموي لتنظيم داعش الإرهابي، بالموازاة مع سعيهم لاكتساب خبرات في مجال صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة.

وأضاف البيان أن أحد المشتبه فيهم كان في طور الإعداد للقيام بعمليات إرهابية بالمغرب، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور إنتهاء البحث الذي يجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.