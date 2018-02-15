بويل: محرز يقدم أفضل أداء له على الإطلاق بعد عودته للمشاركة

ماجد محمد(صدى):

دافع مدرب ليستر سيتي الإنجليزي، كلود بويل، عن لاعب الفريق الجزائري رياض محرز، قائلًا إنه يؤدي بشكلٍ أفضل من المعتاد؛ فهو يستمتع بلعب كرة القدم وبالتدريب مع زملائه في الفريق.

وأضاف ” بويل ” إنه: ” في مستوى جيد ودون أي مشاكل، أعتقد أنه أمر مهم للغاية لوضع حد للأقاويل بشأن رياض الذي عاد بالفعل ولعب أمام مانشستر سيتي وعليه الآن أن يواصل السير في هذا الطريق. ”

وأشار مدرب الفريق الإنجليزي إلى أن محرز: ” عاد ويحمل ابتسامة على وجهه بعد أن تجاوز الماضي، كل اللاعبين يرغبون في مواصلة الطريق. ”

وجدير بالذكر، إنه عاد محرز لتدريبات الفريق يوم الجمعة الماضي، لأول مرة بعد فشل صفقة انتقاله إلى مانشستر سيتي في وقت أشارت فيه وسائل إعلام محلية إلى أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً غاب بسب شعوره بالإحباط.