الجاسر يؤكد أن ” الخطوط السعودية ” أصبحت تعمل بمواردها الذاتية

عادل الحربي(صدى):

أكد المدير العام لشركة الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر، أن الشركة كانت تحصل على دعومات خاصة من الحكومة، وحاليًا أصبحت تعمل بمواردها الذاتية، مثلها مثل بقية الشركات في السوق.

وأشار ” الجاسر ” إلى أن الشركة حققت نجاحات كبيرة في تخفيض تكاليفها، وهو ما سينصب عليه التركيز خلال المرحلة القادمة، مضيفًا أنها تسعى لتعزيز إيراداتها عبر تحسين خدماتها وتوسيع أسطولها وتحسين صورتها الذهنية لدى عملائها.

وأوضح ” الجاسر ” أن كل تلك الإجراءات ستساعد الشركة في تحسين واقعها المالي ومقابلة التحديات المتزايدة من منافسة وزيادة تكاليف تقديم الخدمة وغيرها، بينما أطلقت الشركة أمس الأربعاء، مبادرة نوعية ومشروع استراتيجي جديد، لتكون مصنفة كشركة خمسة نجوم، وضمن Top 5 عالميًا.