” تاسي ” يفتتح الجلسة بصعود جماعي.. و ” نمو ” يتراجع هامشيا

عادل الحربي(صدى):

افتتح المؤشر العام للسوق ” تاسي “، تعاملات اليوم الخميس، مرتفعًا بدعم من الصعود الجماعي للقطاعات، بينما كسر مؤشر السوق الموازي ” نمو ” سلسلة صعوده على مدار ثلاث جلسات بتراجع طفيف.

وارتفع ” تاسي ” بنسبة 0.75% مكتسبًا 55.40 نقطة، ليصل إلى مستوى 7475.11 نقطة، بحلول الساعة الـ10.31 بتوقيت مكة المكرمة، وسط تداولات 602.87 مليون ريال في هذه اللحظات.

وصعدت قطاعات السوق بشكل جماعي بصدارة ” تجزئة الأغذية ” بنسبة 2.1%، يليه ” الإعلام ” بنحو 1.8%، ثم ” الخدمات التجارية ” بـ 1.3%.

كما تصدرت ” صادرات ” مقدمة الارتفاعات بنسبة 9.9%، بينما تصدر ” الإنماء طوكيو ” قائمة التراجعات بنحو 0.6%.

وفي المقابل، تراجع ” نمو ” في بداية التعاملات بنسبة 0.01%، فاقدًا 0.34 نقطة، ليسجل 3090.30 نقطة، حيث تصدر ” باعظيم ” تراجعات الموازي بنحو 7.2%، وجاء ” الصمعاني ” بمقدمة الارتفاعات بـ 7.1%.