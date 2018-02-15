” شرطة القصيم ” تلقي القبض على 4 وافدين امتهنوا تصنيع وترويج الخمور

سالم المطيري(صدى):

ألقت شرطة القصيم القبض على 4 وافدين من جنسية آسيوية امتهنوا تصنيع وترويج العرق المسكر داخل مقر سكنهم.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، أن دوريات الأمن تمكنت من ضبط أربعة وافدين من جنسية آسيوية متهمين بتصنيع وترويج “ العرق المسكر ” داخل مقر سكنهم بمدينة بريدة.

وأضاف أن القوات عثرت بحوزتهم على 36 وعاءً يحتوي مادة العرق المسكر، إضافة إلى 10 عبوات أخرى ، والأدوات التي استخدموها لهذا الغرض.

وجرى إيقاف المتهمين بمركز الشرطة المختص، وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص.