بالصور.. ترقية عدد من ضباط شرطة تبوك

سعيد العجل(صدى):

قلد مدير شرطة منطقة تبوك اللواء/ محمد بن صعب التميمي بمكتبة عدد من الضباط بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيتهم إلى رتبة ( مقــدم ) حيث شملت الترقية كلاً من الضباط التالية أسمائهم:

المقدم/ حزام بن محمد الشهري

المقدم / محمد بن سعود العنزي

المقدم / تركي بن مرزوق البلوي

وقد هنأهم سعادته بهذه الثقة الغالية متمنياً لهم مزيدا من التوفيق وحثهم على التفاني في العمل خدمة للدين ثم المليك والوطن.

ومن جهتهم عبر الضباط المترقون عن سعادتهم بهذه المناسبة وأن تكون هذه الترقية دافعاً لهم لبذل المزيد من العطاء.

صرح بذلك المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان.

