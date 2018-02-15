بالفيديو.. مخلوق غريب بسمات بشرية يثير الرعب في إندونيسيا

جاكرتا(صدى):

رصد رجل أندونيسي يٌدعى ” جوناثان دوانز ، 59 عاماً ” ، مخلوق غريب يشبه القرد بسمات بشرية يعيش في سومطرة بإندونيسيا ، ما اثار الرعب والخوف بين المواطنين .

حيث وثق دوانز الذي سخر حياته لدراسة علم الحيوانات الخفية ، لقطات مرعبة للمخلوق الغامض يجري أمام مجموعة من سائقي الدراجات النارية قبل اختفائه.

ويقول جوناثان البالغ من العمر 59 عاما تعليقاً على الفيديو ، أن المخلوق يشبه القرد وربما يكون قد تطور ليكون قادرا على المشي مثل الإنسان بدلا من القفز على الأشجار.

وتفيد التقارير أن هذه المخلوقات تسكن الغابات الجبلية النائية في جزيرة سومطرة.