بالفيديو.. مخلوق غريب بسمات بشرية يثير الرعب في إندونيسيا
رصد رجل أندونيسي يٌدعى ” جوناثان دوانز ، 59 عاماً ” ، مخلوق غريب يشبه القرد بسمات بشرية يعيش في سومطرة بإندونيسيا ، ما اثار الرعب والخوف بين المواطنين .
حيث وثق دوانز الذي سخر حياته لدراسة علم الحيوانات الخفية ، لقطات مرعبة للمخلوق الغامض يجري أمام مجموعة من سائقي الدراجات النارية قبل اختفائه.
ويقول جوناثان البالغ من العمر 59 عاما تعليقاً على الفيديو ، أن المخلوق يشبه القرد وربما يكون قد تطور ليكون قادرا على المشي مثل الإنسان بدلا من القفز على الأشجار.
وتفيد التقارير أن هذه المخلوقات تسكن الغابات الجبلية النائية في جزيرة سومطرة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42847 ] نشر منذ 57 دقيقة
سبحان الخالق ,,