العيسى يؤكد على إعطاء الأولوية لقضية المدارس المستأجرة

نايف السالم(صدى):

قال وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن هناك قضايا رئيسية تستولي على اهتمام الوزارة، والشغل الشاغل هو التأكد من ترسية المشاريع التعليمية في كافة المناطق، ومتابعة المقاولين من عدم وجود قصور أو تعثر، مؤكدًا أن المدارس المستأجرة قضيته الأساسية.

وأضاف ” العيسى ” قائلًا: ” لا شك أن هناك إجراءات قانونية ونظامية لمعالجة أي تعثر أما سحب المشروع أو دعم المقاول، ولكننا \حريصون في الوزارة على التخلص من المباني المستأجرة في كل مناطق المملكة. ”

وأشار ” العيسى ” إلى أنه خلال سنتين تخلصت الوزارة من 7200 مبنى مستأجر، وتم تشييد 1600 مشروع على مستوى المملكة، وكذلك 1700 مشروع قيد الإنشاء، ولذلك اعتبر أن قضايا المدارس المستأجرة هي قضيته الأساسية.

وجدير بالذكر، إنه جاء ذلك خلال تدشين ملتقى المعلم الأول بمسرح تعليم صبيا، بعنوان ” بناء إنسان وتنمية أوطان ” ، وافتتاح المشاريع التعليمية بتكلفة مالية بلغت أكثر من 155 مليون ريال، بحضور عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، ووزير التعليم، وعدد كبير من القيادات التربوية، ومسؤولي الدوائر الحكومية بجازان.